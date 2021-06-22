Правоохоронці викрили масштабний канал транзиту наркотиків через Україну в Європу: вилучили 235 кілограмів героїну на понад €10 млн

Національна поліція Україна разом із правоохоронцями Молдови провела масштабну спецоперацію і ліквідувала канал постачання героїну з Ірану до країн Євросоюзу.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook.

«235 кілограмів вилученого героїну на понад €10 мільйонів, 7 учасників транснаціональної групи наркодилерів затримано — це результат спільної спецоперації правоохоронців України та Молдови», — написав він.

За словами Клименка, документування злочинів тривало понад пів року, а фігурантами є громадяни Молдови та Туреччини.

«Зловмисники діяли за ретельно продуманою схемою: вони створили декілька фіктивних будівельних фірм і переправляли наркотики під виглядом будматеріалів. Героїн маскували в муляжах — пустотілій цеглі. З Ірану наркотик подорожував транзитом через Україну до Молдови, де наркодилери орендували цілий склад для розфасування «товару». Потім цей героїн мав потрапити на чорний ринок Євросоюзу», — додав головний поліцейський України.

Наразі всі семеро учасників групи затримані, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.