В Киеве изъяли партию героина на миллиард гривен: более 368 килограммов наркотиков спрятали в муляжах кирпичей

По данным правоохранителей, граждане Турции, 1992 и 1999 годов рождения, поставляли героин из Ирана через Армению и Грузию в Украину. После этого наркотики сбывали на оккупированной территории Крыма и перевозили мелкими партиями в страны Евросоюза.

Об этом сообщили в Департаменте по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Украины.

В Киеве разоблачили двух граждан Турции, которые организовали канал наркотрафика, и изъяли более 368 килограммов героина стоимостью свыше 1 миллиарда гривен.

Также отмечается, что героин перевозили в грузовике в специально оборудованных полых муляжах кирпича. Во время обыска изъяли 1 159 брикетов с наркотиками.

Сейчас иностранцы задержаны, возбуждены уголовные производства по ч. 2, 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.