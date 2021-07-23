На аукціон виставили рукописне резюме Стіва Джобса

У США на аукціоні продають рукописне резюме співзасновника корпорації Apple Стіва Джобса, форму якого він заповнив у 1973 році.
На сайті аукціону виставлено дві версії — паперовий оригінал, за який уже готові віддати $32 400, і NFT-токен. За нього торгуються криптовалютою Ethereum.
Як пише CNBC, в цій формі Джобс вказав, що має досвід роботи з компʼютерами та калькуляторами, а також зацікавлений працювати в області електронних технологій або інженером-конструктором.
Імовірно, резюме складено в той час, коли Джобс кинув коледж Рід у Портленді (штат Орегон).
Це резюме вже продавали. У березні за нього заплатили $222 тисячі, а тепер його продають повторно.
- У липні на аукціоні за рекордні $1,56 млн продали картридж з грою Super Mario 64. Цей картридж побив недавній рекорд картриджа з грою The Legend of Zelda від тієї ж Nintendo, який продали на аукціоні за $870 тисяч.
- Раніше на аукціоні продали малюнок Леонардо да Вінчі. За голову ведмедя заплатили $12,1 мільйона.