На аукціон виставили рукописне резюме Стіва Джобса

У США на аукціоні продають рукописне резюме співзасновника корпорації Apple Стіва Джобса, форму якого він заповнив у 1973 році.

На сайті аукціону виставлено дві версії — паперовий оригінал, за який уже готові віддати $32 400, і NFT-токен. За нього торгуються криптовалютою Ethereum.

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Як пише CNBC, в цій формі Джобс вказав, що має досвід роботи з компʼютерами та калькуляторами, а також зацікавлений працювати в області електронних технологій або інженером-конструктором.

Імовірно, резюме складено в той час, коли Джобс кинув коледж Рід у Портленді (штат Орегон).

Це резюме вже продавали. У березні за нього заплатили $222 тисячі, а тепер його продають повторно.