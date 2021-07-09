Рисунок Леонардо да Вінчі продали на аукціоні за рекордну суму

Це один з восьми малюнків італійського майстра епохи Відродження, які до сих пір перебувають у приватній власності. Рисунок виконаний срібною голкою на папері рожево-бежевого відтінку. Такої техніки рисунка Леонардо да Вінчі навчився у флорентійського художника Андреа дель Верроккйо. Хто саме його придбав — невідомо.

Про це повідомив аукціонний дім Christieʼs, а деталі вже розповідає BBC .

На лондонському аукціоні Christieʼs за рекордні $12,1 мільйона продали рисунок голови ведмедя Леонардо да Вінчі. Роботу розміром 7 х 7 сантиметрів художник створив на початку 1480-х років.

Ескіз раніше належав британському художнику і колекціонеру серу Томасу Лоуренсу, а у 1860 році його продали на аукціоні Christieʼs за $345.

Попередній рекорд вартості рисунка да Вінчі встановили у 2001 році. Тоді його картину «Кінь і Вершник» продали за $11,2 мільйона.