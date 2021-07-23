На аукцион выставили рукописное резюме Стива Джобса

В США на аукционе продают рукописное резюме соучредителя корпорации Apple Стива Джобса, форму которого он заполнил в 1973 году.

На сайте аукциона выставлено две версии — бумажный оригинал, за который уже готовы отдать $32 400, и NFT-токен. За него торгуются криптовалютой Ethereum.

stevejobsjobapplication

Как пишет CNBC, в этой форме Джобс указал, что имеет опыт работы с компьютерами и калькуляторами, а также заинтересован работать в области электронных технологий или инженером-конструктором.

Предположительно, резюме составлено в то время, когда Джобс бросил колледж Рид в Портленде (штат Орегон).

Это резюме уже продавали. В марте за него заплатили $222 тысячи, а теперь его продают повторно.