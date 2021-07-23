На аукцион выставили рукописное резюме Стива Джобса

В США на аукционе продают рукописное резюме соучредителя корпорации Apple Стива Джобса, форму которого он заполнил в 1973 году.
На сайте аукциона выставлено две версии — бумажный оригинал, за который уже готовы отдать $32 400, и NFT-токен. За него торгуются криптовалютой Ethereum.
Как пишет CNBC, в этой форме Джобс указал, что имеет опыт работы с компьютерами и калькуляторами, а также заинтересован работать в области электронных технологий или инженером-конструктором.
Предположительно, резюме составлено в то время, когда Джобс бросил колледж Рид в Портленде (штат Орегон).
Это резюме уже продавали. В марте за него заплатили $222 тысячи, а теперь его продают повторно.
- В июле на аукционе за рекордные $1,56 млн продали картридж с игрой Super Mario 64. Этот картридж побил недавний рекорд картриджа с игрой The Legend of Zelda от той же Nintendo, который продали на аукционе за $870 тысяч.
- До этого на аукционе продали рисунок Леонардо да Винчи. За голову медведя заплатили $12,1 миллиона.