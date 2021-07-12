На аукціоні за рекордні $1,56 млн продали картридж з грою Super Mario 64

У США на аукціоні Heritage Auctions за рекордні $1,56 мільйона продали картридж з грою Super Mario 64 від японської компанії Nintendo.

Торговий дім зазначив, що стан картриджа оцінили у 9,8 бала з 10. У світі в такому стані залишилося менше пʼяти примірників цієї гри.

Гра Super Mario 64 після виходу консолі Nintendo 64 стала найбільш продаваною грою для цієї платформи. Також вона стала однією з найбільш продаваних ігор в історії. У 2007 році гру внесли до Книги рекордів Гіннеса.