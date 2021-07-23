Генпрокурор Молдови: До викрадення екссудді Чауса причетні держслужби України, розслідування завершено

Генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив, що розслідування викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса в Кишиневі завершено. За його словами, до викрадення причетні державні служби України.

Про це він заявив Unimedia.

«Можу вам сказати, що були задіяні державні установи [України]. Ми визначили і встановили людей, які були причетні до справи Чауса», — сказав генпрокурор.

Він зазначив, що Молдова направила Україні кілька офіційних запитів з цього приводу і чекає відповіді.