В Україні за добу 763 нових хворих на коронавірус. Вакцинували 139 тисяч людей

В Україні за минулу добу, 22 липня, зареєстрували 763 нових хворих на COVID-19, серед яких 57 дітей і 15 медиків. У лікарні доставили 446 людей, а одужали — 639 осіб. Помер 21 пацієнт.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, найбільше нових хворих у Києві (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39) та Херсонській (37) областях.

Всього за час пандемії в Україні зафіксували 2,24 млн заражень і 52 811 смертей.

Вакцинували за минулу добу 139 441 людину, з яких другу дозу отримали 63 272. З початку вакцинації повністю імунізовані 1 619 131 людина.