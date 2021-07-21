Глава МОЗ Ляшко: В Україні не працюють 40% створених пунктів вакцинації

В Україні не працюють 40% створених пунктів для вакцинації від коронавірусу. Про це 21 липня повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Так, наприклад, у Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працює лише 42. Схожа ситуація і в Київській області, де працює 70 з 216 пунктів щеплень, а також: