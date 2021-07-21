Глава Минздрава Ляшко: В Украине не работают 40% созданных пунктов вакцинации

В Украине не работают 40% созданных пунктов для вакцинации от коронавируса. Об этом 21 июля сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Так, например, в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работает только 42. Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, а также: