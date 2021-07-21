Глава Минздрава Ляшко: В Украине не работают 40% созданных пунктов вакцинации

В Украине не работают 40% созданных пунктов для вакцинации от коронавируса. Об этом 21 июля сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Так, например, в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работает только 42. Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, а также:
- в Ивано-Франковской области — 44 из 121;
- Кировоградской — 46 из 121;
- Хмельницкой — 28 из 80;
- Черкасской — 61 из 143;
- Ровенской — 47 из 122;
- Харьковской — 74 из 154;
- Николаевской — 54 из 108;
- Волынской — 43 из 87.
Ляшко пишет, что люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 дозы, из которых 961 142 доз — это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках.
«Все это означает, что не все люди, которые хотят вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку. В первую очередь, это удар по пожилым людям и людям, которым сопутствующие болезни не дают возможности доехать до ближайшего центра массовой вакцинации и получить прививки, тогда как эти люди и являются группой риска», — подчеркнул министр.
- Уже на этой неделе в Украине развернут пятый, последний этап вакцинации от коронавируса — будут прививать всех желающих. Запись в приложении «Дія» для этого не нужна.
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