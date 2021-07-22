Шпигунський додаток Pegasus: Президент Франції Макрон змінив номер телефону

Президент Франції Емманюель Макрон змінив мобільний телефон і номер телефону через шпигунський додаток Pegasus.
Про це агентству Reuters 22 липня повідомив офіційний представник президента.
«У нього є кілька телефонних номерів. Це не означає, що за ним шпигували. Це просто додаткова безпека. Очевидно, ми ставимося до цього дуже серйозно», — сказав представник.
Нагадаємо, що 20 липня французька газета Le Monde повідомила, що мобільні телефони президента Емманюеля Макрона і 15 членів французького уряду, які були при владі у 2019 році, могли бути серед потенційних цілей для стеження з боку марокканського агентства безпеки. Прослуховувати їх могли через ізраїльську систему електронного шпигунства Pegasus. Уряд Франції вже почав відповідні розслідування будь-яких можливих порушень, а Марокко заперечило свою причетність.
- 18 липня провідні світові ЗМІ опублікували розслідування про глобальне стеження за журналістами, правозахисниками та політиками за допомогою секретного програмного забезпечення Pegasus, яке розробила ізраїльська компанія NSO Group. Йдеться щонайменше про тисячу людей з 50 країн. У відповідь на це компанія-розробник заявила, що клієнти фірми — це виключно офіційні державні організації, що використовують її продукти для боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею, педофілами і викрадачами дітей.
- Шпигунська програма Pegasus здатна миттєво встановитися на телефон жертви, досить один раз натиснути на надіслане зловмисниками посилання. Після цього користувач програми отримує повний доступ до всіх файлів і додатків на чужому смартфоні, зокрема камери і мікрофона. Про існування цієї програми відомо з 2016 року.