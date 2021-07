Телефон президента Франції Макрона могли прослуховувати за допомогою ізраїльської системи Pegasus

Номер телефона президента Франції Емманюеля Макрона був у переліку номерів марокканських спецслужб, які організовували стеження за допомогою ізраїльської системи електронного шпигунства Pegasus. Про це у вівторок, 20 липня, повідомила французька газета Le Monde.

«Номери Макрона, а також Едуара Філіппа, який очолював тоді [у 2019] уряд, і 14 міністрів були включені у перелік для можливого прослуховування марокканськими спецслужбами», — зазначає видання.

18 липня провідні світові ЗМІ опублікували розслідування про глобальне стеження за журналістами, правозахисниками та політиками за допомогою секретного програмного забезпечення Pegasus, яке розробила ізраїльська компанія NSO Group. Йдеться щонайменше про тисячу людей з 50 країн. У відповідь на це Центральна прокуратура Франції почала розслідування. Зокрема, йдеться про втручання в особисте життя, перехоплення кореспонденції та створення злочинного угруповання.

Право користування системою Pegasus надається виключно державам і державним агентствам за спеціальним дозволом ізраїльського уряду, який видається в кожному окремому випадку. ЗМІ писали, що через цю програму стежили за журналістами Associated Press, Reuters, CNN, The Wall Street Journal, Le Monde і The Financial Times.