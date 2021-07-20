Телефон президента Франции Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы Pegasus

Номер телефона президента Франции Эмманюэля Макрона был в перечне номеров марокканских спецслужб, которые организовывали слежку с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus. Об этом во вторник, 20 июля, сообщила французская газета Le Monde.
«Номера Макрона, а также Эдуара Филиппа, возглавлявшего тогда [в 2019 году] правительство, и 14 министров были включены в список для возможного прослушивания марокканскими спецслужбами», — отмечает издание.
18 июля ведущие мировые СМИ опубликовали расследование о глобальной слежке за журналистами, правозащитниками и политиками с помощью секретного программного обеспечения Pegasus, которое разработала израильская компания NSO Group. Речь идет как минимум о тысяче людей из 50 стран. В ответ на это Центральная прокуратура Франции начала расследование. В частности, речь идет о вмешательстве в личную жизнь, перехвате корреспонденции и создании преступной группировки.
Право пользования системой Pegasus предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильского правительства, которое выдается в каждом отдельном случае. СМИ писали, что через эту программу следили за журналистами Associated Press, Reuters, CNN, The Wall Street Journal, Le Monde и The Financial Times.
- На расследования уже отреагировала компания-разработчик ПО NSO Group. В ее заявлении подчеркивается, что клиенты фирмы — это исключительно официальные государственные организации, использующие ее продукты для борьбы с терроризмом, оргпреступностью, наркоторговлей, педофилами и похитителями детей.
- Шпионская программа Pegasus способна мгновенно установиться на телефон жертвы, достаточно один раз нажать на присланную злоумышленниками ссылку. После этого пользователь программы получает полный доступ ко всем файлам и приложениям на чужом смартфоне, в том числе камере и микрофону. О существовании этой программы известно с 2016 года.