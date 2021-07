Проект Pegasus: ведущие мировые СМИ опубликовали расследования о глобальной слежке за журналистами, правозащитниками и политиками

Ведущие мировые СМИ и правозащитные организации в воскресенье, 18 июля, опубликовали материалы о том, что правительства ряда государств и различные спецслужбы следили за журналистами, правозащитниками и политиками различного ранга с помощью секретного программного обеспечения Pegasus, которое разработала израильская компания NSO Group. Речь идет по меньшей мере о тысяче человек из 50 стран.

Материалы о глобальной слежке с помощью шпионского ПО, которое NSO Group продает исключительно правительственным организациям и ведомствам, вышли в The Washington Post, CNN, Associated Press, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde, Financial Times Al Jazeera и ряде других. Работники этих изданий, а также правозащитные организации Amnesty International и Forbidden Stories вместе провели расследование в рамках так называемого Проекта Pegasus.

В распоряжение журналистов попал список из 50 тысяч телефонных номеров из десятков стран, за владельцами которых могли незаконно следить правительства и спецслужбы различных стран. Расследователям удалось идентифицировать около тысячи обладателей этих номеров. Среди них оказались граждане 50 стран.

Как пишет The Washington Post, шпионское ПО могло быть установлено на телефонах 85 активистов-правозащитников, 189 журналистов, более 600 политиков и государственных деятелей, в том числе членов правительств, дипломатов, офицеров служб безопасности и армии. В списке есть телефоны двух глав государств и нескольких премьер-министров, однако каких именно стран — не уточняется.

Forbidden Stories опубликовала карту со странами, в которых жертвами шпионского ПО стали журналисты.

Как в свою очередь сообщает Deutsche Welle, с некоторыми из этих людей расследователям удалось связаться. Независимым IT-экспертам были предоставлены 44 случайным образом выбранных телефона «жертв» из списка с операционными системами iOS и Android, на 37 из них были найдены следы шпионского ПО. Смартфоны Apple также уязвимы для него.

Журналисты-расследователи не назвали имена возможных жертв незаконной слежки. Уточняется лишь, что больше всего «скомпрометированных» телефонных номеров — более 15 тысяч — мексиканские. Значительное количество абонентов живет на Ближнем Востоке: в Катаре, ОАЭ, Бахрейне и Йемене. В списке также есть казахские, азербайджанские, французские и венгерские номера.

На расследования уже отреагировала компания-разработчик ПО NSO Group. В ее заявлении подчеркивается, что клиенты фирмы — это исключительно официальные государственные организации, использующие ее продукты для борьбы с терроризмом, оргпреступностью, наркоторговлей, педофилами и похитителями детей.