Марокко заперечує, що стежило за телефоном Макрона через ізраїльську систему Pegasus

Уряд Марокко спростував повідомлення про те, що сили безпеки країни могли використовувати програму Pegasus для прослуховування мобільних телефонів президента Франції Емманюеля Макрона та інших громадських діячів.
Про це йдеться у заяві уряду, яку опублікували 21 липня.
Кабінет міністрів Марокко заявив, що різко засуджує «триваючу зловмисну та масштабну медіакампанію, яка заснована на брехні». Уряд країни також пригрозив судовим позовом.
Нагадаємо, що 20 липня французька газета Le Monde повідомила, що мобільні телефони президента Емманюеля Макрона і 15 членів французького уряду, які були при владі у 2019 році, могли бути серед потенційних цілей для стеження з боку марокканського агентства безпеки. Прослуховувати їх могли через ізраїльську систему електронного шпигунства Pegasus. Уряд Франції вже почав відповідні розслідування будь-яких можливих порушень.
- 18 липня провідні світові ЗМІ опублікували розслідування про глобальне стеження за журналістами, правозахисниками та політиками за допомогою секретного програмного забезпечення Pegasus, яке розробила ізраїльська компанія NSO Group. Йдеться щонайменше про тисячу людей з 50 країн. У відповідь на це компанія-розробник заявила, що клієнти фірми — це виключно офіційні державні організації, що використовують її продукти для боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею, педофілами і викрадачами дітей.
- Шпигунська програма Pegasus здатна миттєво встановитися на телефон жертви, досить один раз натиснути на надіслане зловмисниками посилання. Після цього користувач програми отримує повний доступ до всіх файлів і додатків на чужому смартфоні, зокрема камери і мікрофона. Про існування цієї програми відомо з 2016 року.