Марокко отрицает, что следило за телефоном Макрона через израильскую систему Pegasus

Правительство Марокко опровергло сообщения о том, что силы безопасности страны могли использовать программу Pegasus для прослушивания мобильных телефонов президента Франции Эмманюэля Макрона и других общественных деятелей.

Об этом говорится в заявлении правительства, которое опубликовали 21 июля.

Кабинет министров Марокко заявил, что резко осуждает «продолжающуюся злонамеренную и масштабную медиакампанию, которая основана на лжи». Правительство страны также пригрозило судебным иском.

Напомним, что 20 июля французская газета Le Monde сообщила, что мобильные телефоны президента Эмманюэля Макрона и 15 членов французского правительства, которые были у власти в 2019 году, могли быть среди потенциальных целей для слежки со стороны марокканского агентства безопасности. Прослушивать их могли через израильскую систему электронного шпионажа Pegasus. Правительство Франции уже начало соответствующие расследования любых возможных нарушений.