Шпионское приложение Pegasus: Президент Франции Макрон сменил номер телефона

Президент Франции Эмманюэль Макрон изменил мобильный телефон и номер телефона из-за шпионского приложения Pegasus.

Об этом агентству Reuters 22 июля сообщил официальный представитель президента.

«У него есть несколько телефонных номеров. Это не значит, что за ним шпионили. Это просто дополнительная безопасность. Очевидно, мы относимся к этому очень серьезно», — сказал представитель.

Напомним, что 20 июля французская газета Le Monde сообщила, что мобильные телефоны президента Эмманюэля Макрона и 15 членов французского правительства, которые были у власти в 2019 году, могли быть среди потенциальных целей для слежки со стороны марокканского агентства безопасности. Прослушивать их могли через израильскую систему электронного шпионажа Pegasus. Правительство Франции уже начало соответствующие расследования любых возможных нарушений, а Марокко отрицает свою причастность.