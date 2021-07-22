Шпионское приложение Pegasus: Президент Франции Макрон сменил номер телефона

Президент Франции Эмманюэль Макрон изменил мобильный телефон и номер телефона из-за шпионского приложения Pegasus.
Об этом агентству Reuters 22 июля сообщил официальный представитель президента.
«У него есть несколько телефонных номеров. Это не значит, что за ним шпионили. Это просто дополнительная безопасность. Очевидно, мы относимся к этому очень серьезно», — сказал представитель.
Напомним, что 20 июля французская газета Le Monde сообщила, что мобильные телефоны президента Эмманюэля Макрона и 15 членов французского правительства, которые были у власти в 2019 году, могли быть среди потенциальных целей для слежки со стороны марокканского агентства безопасности. Прослушивать их могли через израильскую систему электронного шпионажа Pegasus. Правительство Франции уже начало соответствующие расследования любых возможных нарушений, а Марокко отрицает свою причастность.
- 18 июля ведущие мировые СМИ опубликовали расследование о глобальной слежке за журналистами, правозащитниками и политиками с помощью секретного программного обеспечения Pegasus, которое разработала израильская компания NSO Group. Речь идет как минимум о тысяче людей из 50 стран. В ответ на это компания-разработчик заявила, что клиенты фирмы — это исключительно официальные государственные организации, использующие ее продукты для борьбы с терроризмом, оргпреступностью, наркоторговлей, педофилами и похитителями детей.
- Шпионская программа Pegasus способна мгновенно установиться на телефон жертвы, достаточно один раз нажать на присланную злоумышленниками ссылку. После этого пользователь программы получает полный доступ ко всем файлам и приложениям на чужом смартфоне, в том числе камере и микрофону. О существовании этой программы известно с 2016 года.