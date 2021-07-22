Американські конгресмени просять Байдена змінити дату візиту Зеленського до США

У Конгресі США звернулися в Білий дім з проханням змінити дату візиту українського президента Володимира Зеленського у Вашингтон.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Білий дім призначив зустріч Зеленського з Байденом на 30 серпня, але в цей час Конгрес США буде на канікулах (з 7 серпня по 20 вересня), що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.

«Ми направили листа президенту, закликаючи змінити цю дату. Сподіваюся, президент розгляне це. Змінити дату не так складно, і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом», — сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.

Раніше обрану дату розкритикував сенатор Тед Круз.

«Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо «Північного потоку — 2». Мабуть, просто збіг», — написав він у Twitter.