Американские конгрессмены просят Байдена изменить дату визита Зеленского в США

В Конгрессе США обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Белый дом назначил встречу Зеленского с Байденом на 30 августа, но в это время Конгресс США будет на каникулах (с 7 августа по 20 сентября), что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

«Мы направили письмо президенту, призывая изменить эту дату. Надеюсь, президент рассмотрит это. Изменить дату не так сложно, и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом», — сказала сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур.

Ранее выбранную дату раскритиковал сенатор Тед Круз.

«Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по «Северному потоку — 2». Видимо, просто совпадение», — написал он в Twitter.