У «Борисполі» затримали іноземців, які намагалися провезти в Україну наркотики. Один із них проковтнув понад кілограм кокаїну

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» викрили двох наркокурʼєрів, які намагалися перевезти через державний кордон кокаїн із Латинської Америки.

Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби України.

За даними прикордонників, загальна вага виявлених наркотиків становила 2 кілограми. Один із зловмисників переміщував понад 1 кілограм кокаїну у шлунково-кишковому тракті, інший віз наркотики в особистих речах.