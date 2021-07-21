В «Борисполе» задержали иностранцев, которые пытались провезти в Украину наркотики. Один из них проглотил больше килограмма кокаина

В международном аэропорту «Борисполь» разоблачили двух наркокурьеров, которые пытались перевезти через государственную границу кокаин из Латинской Америки.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

По данным пограничников, общий вес выявленных наркотиков составил 2 килограмма. Один из злоумышленников перемещал больше 1 килограмма кокаина в желудочно-кишечном тракте, другой вез наркотики в личных вещах.