В Україні посилюють контроль за дотриманням ПДР: на найбільш аварійних ділянках доріг збільшать кількість патрульних екіпажів

Національна поліція України збільшить кількість патрульних екіпажів на найбільш аварійних ділянках доріг, а у вихідні та святкові дні залучатиме додаткові наряди.

Про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час селекторної наради керівників поліції в областях.

За словами Фацевича, профілактичні заходи щодо безпеки дорожнього руху триватимуть протягом місяця — до 20 серпня.

Зокрема, правоохоронці посилюють контроль за пасажирськими перевезеннями в Україні. Йдеться про дотримання правил дорожнього руху і протиепідемічних заходів у зв’язку з коронавірусом.

Окрім цього, поліцейські стежитимуть за дотриманням правил проїзду водіями вантажівок, щоби габаритні або вагові параметри не перевищували нормативні.

«Ці заходи зараз дуже актуальні, тож потрібно разом із підрозділами Укртрансбезпеки на місцях спланувати і залучити достатню кількість нарядів патрульної поліції, поліцейських для контролю. У нас зараз ідуть жнива, і відповідно до терміналів, до місць збереження зернових культур рухаються зерновози», — пояснив Фацевич.