В Украине усиливают контроль за соблюдением ПДД: на наиболее аварийных участках дорог увеличат количество патрульных экипажей

Национальная полиция Украины увеличит количество патрульных экипажей на наиболее аварийных участках дорог, а в выходные и праздничные дни будет привлекать дополнительные наряды.
Об этом заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич во время селекторного совещания руководителей полиции в областях.
По словам Фацевича, профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения продлятся месяц — до 20 августа.
В частности, правоохранители усиливают контроль за пассажирскими перевозками в Украине. Речь идет о соблюдении правил дорожного движения и противоэпидемических мер в связи с коронавирусом.
Кроме этого, полицейские будут следить за соблюдением правил проезда водителями грузовиков, чтобы габаритные или весовые параметры не превышали нормативные.
«Эти меры сейчас очень актуальны, поэтому нужно вместе с подразделениями Укртрансбезопасности на местах спланировать и привлечь достаточное количество нарядов патрульной полиции, полицейских для контроля. У нас сейчас идет жатва и соответственно к терминалам, к местам хранения зерновых культур движутся зерновозы», — пояснил Фацевич.
- 16 июля Верховная Рада назначила нового главу МВД — Дениса Монастырского.
- Выступая с трибуны Рады, он заявил, что сосредоточит свое внимание на борьбе с «ворами в законе» и развитии патрульной полиции. Также он заверил, что будет следить за соблюдением прав человека, а на нарушения будет жестко реагировать. Отдельно Монастырский сказал о безопасности на дорогах, но не упоминал о резонансных нападениях на активистов и об убийстве журналиста Павла Шеремета.