У Путіна заявили, що паспортизація жителів ОРДЛО не передбачає приєднання територій до Росії

Заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що російська паспортизація українців на окупованих територіях Донбасу не можна розцінювати як «плани РФ приєднати ці території». Такі дії Кремль називає «гуманітарним заходом».

Про це він заявив в інтервʼю Politique Internationale, яке опублікували на сайті посольства РФ у Франції.

За його словами, близько 470 тисяч жителів окупованого Донбасу отримали російський паспорт.

«Рішення про спрощений порядок видавання паспортів ухвалили винятково як гуманітарний захід після того, як була введена блокада Донбасу і його жителі були обмежені в своїх громадянських правах. Рішення про видачу паспортів не може розглядатися як інструмент або ознаки подальшого включення «ДНР» та «ЛНР» до складу Росії», — зазначив Козак.

Він наголосив, що необхідність у паспортизації зникне, як тільки «ситуація на Донбасі буде врегульована».

Крім того, Козак додав, що плани України щодо вступу в НАТО або Європейськй союз є винятково її суверенним правом.

«За нашими оцінками, навряд чи Україна до них приєднається в найближчому майбутньому. В які альянси вступати — це винятково суверенне право України. Незалежно від того, вигідно це чи невигідно Росії», — зазначив Козак.