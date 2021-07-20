У Путина заявили, что паспортизация жителей ОРДЛО не предусматривает присоединения территорий к России

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российскую паспортизацию украинцев на оккупированных территориях Донбасса нельзя расценивать как «планы РФ присоединить эти территории». Такие действия Кремль называет «гуманитарной мерой».

Об этом он заявил в интервью Politique Internationale, которое опубликовали на сайте посольства РФ во Франции.

По его словам, около 470 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российский паспорт.

«Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах. Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения «ДНР» и «ЛНР» в состав России», — отметил Козак.

Он добавил, что необходимость в паспортизации исчезнет, как только «ситуация на Донбассе будет урегулирована».

Кроме того, Козак добавил, что планы Украины относительно вступления в НАТО или Европейский союз являются исключительно ее суверенным правом.

«По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем. В какие альянсы вступать — это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России», — отметил он.