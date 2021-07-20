Корабель New Shepard з мільярдером Безосом на борту успішно здійснив суборбітальний політ

Космічний корабель New Shepard здійснив перший успішний комерційний політ у космос. На його борту перебували мільярдер Джеф Безос — власник компанії Blue Origin, а також наймолодша і найстарша людина, які коли-небудь були в космосі.
Капсула перетнула 100-кілометрову межу, яку називають лінією Кармана — саме там починається космос. Упродовж кількох хвилин екіпаж міг роздивитися космос, а потім капсула випустила три парашути та приземлилася на Землю.
Загалом багаторазовий космічний корабель New Shepard піднявся на висоту близько 106 кілометрів. Політ тривав 11 хвилин і став новим етапом у космічній гонці мільярдерів.
Крім Безоса, на борту були його брат та керівник акціонерного капіталу Марк Безос, а також 82-річна пілотеса Воллі Фанк та 18-річний нідерландець Олівер Деймен.
- 11 липня британський мільярдер Річард Бренсон здійснив успішний політ до космічної межі. Це був перший туристичний політ на космічному кораблі SpaceShipTwo Unity, який виготовила власна компанія британського мільярдера — Virgin Galactic. Загалом на кораблі було шестеро людей: пілоти Дейв Макай і Майкл Масуччі, астронавти Сіріша Бандла, Колін Беннетт і Бетт Мозес, а також Річард Бренсон.