Корабль New Shepard с миллиардером Безосом на борту успешно совершил суборбитальный полет

Космический корабль New Shepard совершил первый успешный коммерческий полет в космос. На его борту находились миллиардер Джефф Безос — владелец компании Blue Origin, а также самый пожилой и самый молодой туристы, когда-либо побывавшие в космосе.

Капсула пересекла 100-километровую границу, которую называют линией Кармана — именно там начинается космос. В течение нескольких минут экипаж мог рассмотреть космос, а затем капсула выпустила три парашюта и приземлилась на Землю.

В целом многоразовый космический корабль New Shepard поднялся на высоту около 106 километров. Полет продлился 11 минут и стал новой вехой в космической гонке миллиардеров.

Кроме Безоса, на борту были его брат и руководитель акционерного капитала Марк Безос, а также 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний голландец Оливер Деймен.