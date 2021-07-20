«Зніміть їм двокімнатну квартиру і нехай працюють». Лукашенко наказав скоротити дипмісії в Європі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Міністерству закордонних справ оптимізувати роботу дипломатичних місій, мовляв, «навіщо утримувати купу дипломатів».
Про це повідомляє державне агентство БЕЛТА.
«Треба дуже серйозно подивитися на наші диппредставництва в Європі. Слухайте, ну навіщо нам там тримати купу дипломатів, якщо ми взагалі з ними не торгуємо, а політичні відносини не просто відсутні, вони завдають шкоди нашій державі», — сказав Лукашенко.
Він підкреслив, що процес оптимізації білоруських закордонних установ проходить не досить інтенсивно, тому пропонує нову тактику: «Якщо там треба один посол і помічник, ну то зніміть їм двокімнатну квартиру і нехай працюють».
- 24 червня 2021 року ЄС запровадив санкції проти режиму Лукашенка. Вони стали відповіддю на порушення прав людини і жорстокі репресії проти громадянського суспільства, зокрема, на примусову посадку літака Ryanair в Мінську і затримання журналіста Романа Протасевича.