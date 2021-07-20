«Снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают». Лукашенко приказал сократить дипмиссии в Европе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел оптимизировать работу дипломатических миссий, мол, «зачем держать кучу дипломатов».

Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА.

«Надо очень серьезно посмотреть на наши диппредставительства в Европе. Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения не просто отсутствуют, они наносят вред нашему государству», — сказал Лукашенко.