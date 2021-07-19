У США суд вперше відправив до вʼязниці у справі про штурм Капітолія

У США у понеділок, 19 липня, суд відправив до вʼязниці на 8 місяців 38-річного жителя Флориди Пола Ходжкінса, який визнав себе винним у перешкоджанні роботі Конгресу — в участі у штурмі Капітолія.

Про це повідомляє CNN.

Це перший реальний термін за штурм. У червні був перший судовий вирок, але тоді йшлось про умовний термін.

Міністерство юстиції просило для Ходжкінса 1,5 року. Суддя федерального округу Рендольф Мосс сказав, що чоловік хоч брав участь у тяжкому злочині проти демократії, але заслужив певної поблажливості, оскільки визнав себе винним і до цього не брав участі в інших подібних «заходах».