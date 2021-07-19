В США суд впервые отправил в тюрьму по делу о штурме Капитолия

В США в понедельник, 19 июля, суд отправил в тюрьму на 8 месяцев 38-летнего жителя Флориды Пола Ходжкинса, который признал себя виновным в препятствовании работе Конгресса — в участии в штурме Капитолия.

Об этом сообщает CNN.

Это первый реальный срок за штурм. В июне был первый судебный приговор, но тогда речь шла о условном сроке.

Министерство юстиции просило для Ходжкинса 1,5 года. Судья федерального округа Рэндольф Мосс сказал, что мужчина хоть участвовал в тяжком преступлении против демократии, но заслужил определенного снисхождения, поскольку признал себя виновным и до этого не участвовал в других подобных «мероприятиях».