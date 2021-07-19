Побили та забрали автомати: у ДБР розповіли деталі нічного нападу співробітників СБУ на прикордонників

У Державному бюро розслідувань розповіли подробиці нападу співробітників СБУ на прикордонників. Там повідомили, що підозрювані побили співробітників ДПСУ і забрали у них автомати.
Про це пише ДБР у своєму Facebook.
«Під час слідства встановлено, що у ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд у складі молодшого сержанта та солдата строкової служби здійснювали чергування на автомобілі неподалік села Рясне Сумського району. До них о 1:30 ночі під’їхав інший автомобіль з трьома особами, з якого вийшли двоє людей та підійшли до прикордонників. Невідомі спровокували конфлікт, зав’язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку», — йдеться у повідомленні.
У ДБР повідомили, що нападників вже ідентифікували та затримали. Двоє з них проходять у справі як підозрювані, а третій — як свідок.
Зброю, яку співробітники СБУ забрали із собою, знайшли неподалік у кукурудзяному полі. Магазини з набоями також знайшли.
Найближчим часом співробітникам СБУ оголосять підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- У ніч проти неділі, 18 липня, у Сумській області на кордоні з Росією троє невідомих напали на наряд з двох українських прикордонників. Зловмисники відібрали табельну зброю та зникли. Її згодом знайшли правоохоронці. Згодом у ДПСУ повідомили, що нападники прийшли з території України, а після інциденту повернулися вглиб країни.
- У СБУ заявили, що до нападу на прикордонників причетні їхні співробітники. Їх оперативно ідентифікували та передали правоохоронцям. На момент розслідування їх також відсторонили з посад.