Избили и отняли автоматы: в ГБР рассказали детали ночного нападения сотрудников СБУ на пограничников

В Государственном бюро расследований рассказали подробности нападения сотрудников СБУ на пограничников. Там сообщили, что подозреваемые избили сотрудников ГПСУ и отняли у них автоматы.
Об этом пишет ГБР в своем Facebook.
«В ходе следствия установлено, что в ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд в составе младшего сержанта и солдата срочной службы осуществляли дежурство на автомобиле близ села Рясне Сумского района. К ним в 01:30 ночи подъехал другой автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
В ГБР сообщили, что нападавших уже идентифицировали и задержали. Двое из них проходят по делу как подозреваемые, а третий — в качестве свидетеля.
Оружие, которое сотрудники СБУ забрали с собой, нашли неподалеку в кукурузном поле. Магазины с патронами также нашли.
В ближайшее время сотрудникам СБУ объявят подозрение в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины). Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- В ночь на воскресенье, 18 июля, в Сумской области на границе с Россией трое неизвестных напали на наряд из двух украинских пограничников. Злоумышленники отобрали табельное оружие и скрылись. Его впоследствии нашли правоохранители. Вскоре в ГПСУ сообщили, что нападавшие пришли с территории Украины, а после инцидента вернулись вглубь страны.
- В СБУ заявили, что к нападению на пограничников причастны их сотрудники. Их оперативно идентифицировали и передали правоохранителям. На момент расследования их также отстранили от должности.