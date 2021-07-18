Нападение на пограничников совершили сотрудники СБУ. Их уже задержали и передали следователям

К нападения на пограничников в Сумской области в ночь на 18 июля причастны двое сотрудников Службы безопасности Украины. Их уже задержали и передали следователям.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила изданию «РБК-Украина».

«На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы», — заявили в спецслужбе и заверили, что будут сотрудничать со следствием для привлечения виновных к ответственности.

Отметим, в сообщениях МВД и Госпогранслужбы об инциденте говорилось, что нападение совершили трое неизвестных. В СБУ не уточнили личность и судьбу третьего злоумышленника.

В спецслужбе тоже не обнародовали никаких других подробностей инцидента на границе.