Нападение на пограничников совершили сотрудники СБУ. Их уже задержали и передали следователям

К нападения на пограничников в Сумской области в ночь на 18 июля причастны двое сотрудников Службы безопасности Украины. Их уже задержали и передали следователям.
Об этом пресс-служба СБУ сообщила изданию «РБК-Украина».
«На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы», — заявили в спецслужбе и заверили, что будут сотрудничать со следствием для привлечения виновных к ответственности.
Отметим, в сообщениях МВД и Госпогранслужбы об инциденте говорилось, что нападение совершили трое неизвестных. В СБУ не уточнили личность и судьбу третьего злоумышленника.
В спецслужбе тоже не обнародовали никаких других подробностей инцидента на границе.
- В ночь на воскресенье, 18 июля, в Сумской области на границе с Россией трое неизвестных напали на наряд из двух украинских пограничников. Злоумышленники отобрали табельное оружие и скрылись. Его впоследствии нашли правоохранители.
- МВД возбудило уголовное производство по статьям 262 и 345 УК Украины («Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...», «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»). Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.
- Позже в ГПСУ сообщили, что нападавшие пришли с территории Украины, а после инцидента вернулись вглубь страны.