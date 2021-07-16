РНБО ввела санкції стосовно 9 українців зі списку США

Зазначимо, назвати прізвища секретар РНБО відмовився, пояснивши, що не має при собі документа зі списком.

«РНБО ввела санкції відносно 9 українців, які вже перебувають у списку санкцій США», — сказав він.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу 16 липня.

Водночас, за словами Данілова, у списку немає Андрія Деркача, Ігоря Коломойського та Олександра Дубинського.

Також секретар РНБО зауважив, що частину з 25 організацій та підприємств, проти яких мали ввести санкції, відправили на два тижня на доопрацювання.

Окремо Данілов уточнив, що наразі санкції США діють щодо 134 громадян України: 4 громадяни перебувають під санкціями Держдепу, 130 — Мінфіну США. З останньої групи померли четверо, тож залишилося 126 осіб. Україна раніше ввела санкції щодо 100 з них.