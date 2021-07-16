СНБО ввела санкции в отношении 9 украинцев из списка США

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении девяти украинцев из санкционного списка США.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга 16 июля.

«СНБО ввел санкции в отношении 9 украинцев, которые уже находятся в списке санкций США», — сказал он.

Отметим, назвать фамилии секретарь СНБО отказался, объяснив, что не имеет при себе документа со списком.