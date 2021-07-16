СНБО ввела санкции в отношении 9 украинцев из списка США

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении девяти украинцев из санкционного списка США.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга 16 июля.
«СНБО ввел санкции в отношении 9 украинцев, которые уже находятся в списке санкций США», — сказал он.
Отметим, назвать фамилии секретарь СНБО отказался, объяснив, что не имеет при себе документа со списком.
Однако, по словам Данилова, в списке нет Андрея Деркача, Игоря Коломойского и Александра Дубинского.
Также секретарь СНБО отметил, что часть из 25 организаций и предприятий, против которых должны были ввести санкции, отправили на две недели на доработку.
Отдельно Данилов уточнил, что санкции США действуют в отношении 134 граждан Украины: 4 гражданина находятся под санкциями Госдепа, 130 — Минфина США. Из последней группы умерли четверо, поэтому осталось 126 человек. Украина ранее ввела санкции в отношении 100 из них.
- 18 июня СНБО Украины ввела санкции против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, который, по результатам проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.
- 6 июля Украина ввела санкции против 100 украинских граждан, находящихся под санкциями Министерства финансов США.
- 11 января Министерство финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. Кроме нардепа Александра Дубинского, в список попали экс-прокурор Офиса генпрокурора Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, политолог Андрей Телиженко, помощники нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, а также медиаменеджер Петр Журавель.