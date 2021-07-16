Зеленський вивів Авакова зі складу РНБО та ввів Монастирського

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони Арсена Авакова та ввів нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

«Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Монастирського Дениса Анатолійовича — міністра внутрішніх справ України. Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А. Авакова», — йдеться в указі.