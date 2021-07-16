Зеленський вивів Авакова зі складу РНБО та ввів Монастирського

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони Арсена Авакова та ввів нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
Відповідний указ опублікований на сайті президента.
«Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Монастирського Дениса Анатолійовича — міністра внутрішніх справ України. Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А. Авакова», — йдеться в указі.
- 16 липня Верховна Рада призначила Монастирського головою МВС.
- Виступаючи з трибуни Ради, він заявив, що зосередить свою увагу на боротьбі з «крадіями в законі» та розвитку патрульної поліції. Також він запевнив, що стежитиме за дотриманням прав людини, а на порушення буде жорстко реагувати. Окремо Монастирський відмітив напрям з безпеки на дорогах, але не згадував про резонансні напади на активістів і вбивство журналіста Павла Шеремета.