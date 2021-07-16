Зеленский вывел Авакова из состава СНБО и ввел Монастырского

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Арсена Авакова и ввел нового министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Монастырского Дениса Анатольевича — министра внутренних дел Украины. Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Авакова», — говорится в указе.
- 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского главой МВД.
- Выступая с трибуны Рады, он заявил, что сосредоточит свое внимание на борьбе с «ворами в законе» и развитии патрульной полиции. Также он заверил, что будет следить за соблюдением прав человека и жестко реагировать на нарушения. Отдельно Монастырский отметил направление по безопасности на дорогах, но не упоминал о резонансных нападениях на активистов и убийстве журналиста Павла Шеремета.