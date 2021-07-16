Дослідження: Вакцина Pfizer у середньому сприяє виробленню в 10 разів більше антитіл, ніж вакцина CoronaVac

У Гонконзі провели дослідження вакцинованих людей двома препаратами: Pfizer та CoronaVac. Воно показало, що ті, хто отримав Pfizer, мають в середньому в 10 разів більше антитіл ніж ті, хто отримав CoronaVac.

Про це йдеться в публікації в авторитетному медичному виданні The Lancet.

Учені наголошують, що попри те, що зазвичай більша кількість антитіл означає більший захист від коронавірусу у короткостроковій перспективі, але досі невідомо, як ці показники корелюють із загальним захистом, тому що існує також і імунітет на клітковому рівні.