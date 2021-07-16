Дослідження: Вакцина Pfizer у середньому сприяє виробленню в 10 разів більше антитіл, ніж вакцина CoronaVac

У Гонконзі провели дослідження вакцинованих людей двома препаратами: Pfizer та CoronaVac. Воно показало, що ті, хто отримав Pfizer, мають в середньому в 10 разів більше антитіл ніж ті, хто отримав CoronaVac.
Про це йдеться в публікації в авторитетному медичному виданні The Lancet.
Учені наголошують, що попри те, що зазвичай більша кількість антитіл означає більший захист від коронавірусу у короткостроковій перспективі, але досі невідомо, як ці показники корелюють із загальним захистом, тому що існує також і імунітет на клітковому рівні.
Дослідження проводилося на майже 1,5 тисячах медиків Гонконгу. У них забирали зразки крові і оцінювали середній захист. У тих, хто отримав Pfizer, рівень антитіл суттєво зріс після 1-ї дози, а потім і після другої. У вакцинованих CoronaVac, були досить низькі показники після 1-ї дози, і помірні — після другої. В середньому кількість антитіл у вакцинованих Pfizer була у 10 разів більшою, ніж у вакцинованих CoronaVac.
Водночас учені з Гонконгу закликають, що навіть низькі та помірні рівні антитіл все одно краще, аніж жодних. Тому вони зазначають, що потрібно вакцинуватися будь-яким можливим препаратом замість того, щоб чекати конкретну вакцину.
- Всесвітня організація охорони здоровʼя порадила не змішувати вакцини від коронавірусу від різних виробників, назвавши це «небезпечною тенденцією», оскільки даних про вплив такого «коктейлю» на здоровʼя мало.
- Європейський регулятор допустив, що змішування COVID-вакцин є безпечним і ефективним. Там пояснюють це тим, що наразі абсолютно всі вакцини працюють однаково — стимулюють імунну відповідь організму на спайковий білок коронавірусу.