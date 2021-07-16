Исследование: Вакцина Pfizer в среднем способствует выработке в 10 раз больше антител, чем вакцина CoronaVac

В Гонконге провели исследование вакцинированных людей двумя препаратами Pfizer и CoronaVac. Оно показало, что те, кто получил Pfizer, имеют в среднем в 10 раз больше антител, чем те, кто получил CoronaVac.

Об этом говорится в публикации в авторитетном медицинском издании The Lancet.

Ученые подчеркивают, что несмотря на то, что обычно большее количество антител означает большую защиту от коронавируса в краткосрочной перспективе, но до сих пор неизвестно, как эти показатели коррелируют с общей защитой, потому что существует также и иммунитет на клеточном уровне.