В Україні через пориви вітру та дощ знеструмлені майже 170 населених пунктів у трьох областях

В Україні через ускладнення погодних умов (пориви вітру та дощ) знеструмлені 169 населених пунктів у трьох областях. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила 16 липня.
У Львівській області знеструмлено 79 населених пунктів, у Закарпатській — 59 та 31 у Сумській.
Окрім цього, Укргідрометцентр попереджає, що 16 — 17 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) знову очiкується пiдйом рiвнiв води — ще на 1,5 — 2,5 м над рiвнями 15 липня.
- З наступного тижня (з 19 липня) спека почне повільно залишати Україну, подекуди температура буде нижчою за +30 °С.
- В останні кілька тижнів майже у всій Європі встановилася спекотна погода. У різних частинах північної півкулі через це відбуваються сильні пожежі. Північна Європа, Канада і США потерпають від рекордних температур, що призводить до загибелі людей.
- Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що у Києві ніч проти 15 липня стала найтеплішою за останні 140 років. Від початку календарного літа у столиці зафіксували вже 12 температурних рекордів.