В Украине из-за порывов ветра и дождь обесточены почти 170 населенных пунктов в трех областях

В Украине из-за осложнения погодных условий (порывов ветра и дождя) обесточены 169 населенных пунктов в трех областях. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила 16 июля.
Во Львовской области обесточены 79 населенных пунктов, в Закарпатской — 59 и 31 в Сумской.
Кроме этого, Укргидрометцентр предупреждает, что 16 — 17 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) вновь ожидается подъем уровней воды — еще на 1,5 — 2,5 м над уровнями 15 июля.
- Со следующей недели (с 19 июля) жара начнет медленно покидать Украину, местами температура будет ниже +30 °С.
- В последние несколько недель почти во всей Европе установилась жаркая погода. В различных частях северного полушария из-за этого происходят сильные пожары. Северная Европа, Канада и США страдают от рекордных температур, что приводит к гибели людей.
- Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что в Киеве ночь на 15 июля стала самой теплой за последние 140 лет. С начала календарного лета в столице зафиксировали уже 12 температурных рекордов.