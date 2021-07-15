Не тільки Facebook: додаток TikTok завантажили понад три мільярди разів

Додаток TikTok став першим в історії додатком, який завантажили понад 3 млрд разів і який не належить компанії Facebook.
Про це пише Business Insider з посиланням на дані Sensor Tower.
До цього часу єдиними додатками, які зібрали понад 3 млрд завантажень (з січня 2014 року), були Facebook і його WhatsApp, Messenger та Instagram. TikTok став пʼятим неігровим додатком, який подолав таку позначку.
TikTok набрав таку суму завантажень з App Store та Google Play Store. При цьому власнику додатка ByteDance вдалося досягти таких показників попри заборону у кількох країнах, таких як Індія, Пакистан і Китай. Для КНР ByteDance створила ідентичний додаток Douyin, результати якого також включені в дані SensorTower.
- На початку липня TikTok збільшив максимальну тривалість роликів з однієї хвилини до трьох для всіх користувачів.
- У березні видання Business Insider встановило, що TikTok, яким володіє китайська компанія ByteDance, може направляти дані користувачів з країн Європи в Китай і справді це робить.