TikTok збільшив максимальну тривалість роликів

Сервіс для обміну короткими відео TikTok збільшив тривалість роликів з однієї хвилини до трьох для всіх користувачів.

Про це повідомляється на сайті TikTok.

Тепер користувачі можуть обрати тривалість ролика — 15 секунд, 60 секунд і 3 хвилини. З цим оновленням також стали доступні нові ефекти.

Сервіс зазначає, що раніше функція завантаження роликів до трьох хвилин була доступна обмеженій кількості користувачів, яким TikTok дозволив «експериментувати з розширеним форматом». Тепер ця опція стане доступна для всіх — це відбудеться протягом тижня.

Опція вже доступна для пристроїв з iOS (версія додатку TikTok 20.1.0).