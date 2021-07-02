TikTok увеличил максимальную продолжительность роликов

Сервис для обмена короткими видео TikTok увеличил продолжительность роликов с одной минуты до трех для всех пользователей.

Об этом сообщается на сайте TikTok.

Теперь пользователи могут выбрать длительность ролика — 15 секунд, 60 секунд и 3 минуты. С этим обновлением также стали доступны новые эффекты.

Сервис отмечает, что ранее функция загрузки роликов до трех минут была доступна ограниченному числу пользователей, которым TikTok разрешил «экспериментировать с расширенным форматом». Теперь эта опция станет доступна для всех — это произойдет в течение недели.

Опция уже доступна для устройств с iOS (версия приложения TikTok 20.1.0).