TikTok увеличил максимальную продолжительность роликов

Сервис для обмена короткими видео TikTok увеличил продолжительность роликов с одной минуты до трех для всех пользователей.
Об этом сообщается на сайте TikTok.
Теперь пользователи могут выбрать длительность ролика — 15 секунд, 60 секунд и 3 минуты. С этим обновлением также стали доступны новые эффекты.
Сервис отмечает, что ранее функция загрузки роликов до трех минут была доступна ограниченному числу пользователей, которым TikTok разрешил «экспериментировать с расширенным форматом». Теперь эта опция станет доступна для всех — это произойдет в течение недели.
Опция уже доступна для устройств с iOS (версия приложения TikTok 20.1.0).
- В марте издание Business Insider установило, что TikTok, которым владеет китайская компания ByteDance, может направлять данные пользователей из стран Европы в Китай и действительно это делает.
- Летом 2020 года экс-президент США Трамп подписал указы о запрете TikTok для борьбы с китайским шпионажем. Он уверял, что соцсеть находится под колпаком китайских спецслужб.
- 9 июня этого года президент Байден отменил указы Трампа, но обязал Министерство торговли США проверить приложение.