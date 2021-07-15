Не только Facebook: приложение TikTok загрузили более трех миллиардов раз

Приложение TikTok стало первым в истории приложением, которое скачали более 3 млрд раз при том, что оно не принадлежит компании Facebook.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на данные Sensor Tower.

До этого времени единственными приложениями, которые собрали более 3 млрд загрузок (с января 2014 года), были Facebook и его WhatsApp, Messenger и Instagram. TikTok стал пятым неигровым приложением, которое преодолело такую отметку.

TikTok набрал такую сумму скачиваний из App Store и Google Play Store. При этом владельцу приложения ByteDance удалось достичь таких показателей несмотря на запреты в нескольких странах, таких как Индия, Пакистан и Китай. Для КНР ByteDance создала идентичное приложение Douyin, результаты которого также включены в данные SensorTower.