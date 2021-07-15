У Грузії оператор, якого побили на ЛГБТ-марші, осліп на одне око

Оператор громадського мовника Грузії Ілля Тваліашвілі, якого 5 липня побили на Марші гідності ЛГБТ-спільноти, осліп на одне око.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Журналіст розповів, що не знає, коли зможе повернутися до роботи.

«Я досі не можу зрозуміти, як можна так безжально бити абсолютно незнайому людину, яка нічого поганого тобі не зробила. Хтось тиснув на ремінь для прямих включень, хтось бив мене ногами... Памʼятаю, що впав на землю і посипалися удари ногами по голові», — згадує Тваліашвілі.