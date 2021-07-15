В Грузии оператор, которого избили на ЛГБТ-марше, ослеп на один глаз

«Я до сих пор не могу понять, как можно так безжалостно бить совершенно незнакомого человека, который ничего плохого тебе не сделал. Кто-то давил на ремень для прямых включений, а кто-то бил меня ногами... Помню, что упал на землю и посыпались удары ногами по голове», — вспоминает Твалиашвили.

Журналист рассказал, что не знает, когда сможет вернуться к работе.

Об этом сообщает « Эхо Кавказа ».

Оператор общественного вещателя Грузии Илья Твалиашвили, которого 5 июля избили на Марше достоинства ЛГБТ-сообщества , ослеп на один глаз.

По его словам, после одного из таких ударов он закричал от боли, а потом потерял сознание.

Сейчас по фактам нападений на журналистов задержан 21 человек.