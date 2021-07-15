В Грузии оператор, которого избили на ЛГБТ-марше, ослеп на один глаз

Оператор общественного вещателя Грузии Илья Твалиашвили, которого 5 июля избили на Марше достоинства ЛГБТ-сообщества, ослеп на один глаз.
Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
Журналист рассказал, что не знает, когда сможет вернуться к работе.
«Я до сих пор не могу понять, как можно так безжалостно бить совершенно незнакомого человека, который ничего плохого тебе не сделал. Кто-то давил на ремень для прямых включений, а кто-то бил меня ногами... Помню, что упал на землю и посыпались удары ногами по голове», — вспоминает Твалиашвили.
По его словам, после одного из таких ударов он закричал от боли, а потом потерял сознание.
Сейчас по фактам нападений на журналистов задержан 21 человек.
- 5 июля в Тбилиси вспыхнули беспорядки с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества, запланированного на центральном проспекте Руставели. Впоследствии стало известно, что в столкновениях пострадали 57 сотрудников СМИ.
- 11 июля телеканал «Пирвели» сообщил о смерти своего телеоператора Лексо Лашкаравы, которого жестоко избили противники акции ЛГБТ. После этого в Тбилиси началась акция протеста.
- В МВД Грузии предположили, что погибший телеоператор мог умереть из-за передозировки наркотиками. Оппозиция и друзья оператора это отрицают.