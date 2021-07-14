На британському авіаносці HMS Queen Elizabeth спалах коронавірусу

На британському авіаносці «Королева Єлизавета» (HMS Queen Elizabeth) зафіксували спалах коронавірусу. Захворіли близько 100 моряків.

Про це повідомляють Daily Mail і BBC.

Прессекретарка міжнародної авіаносної групи, флагманом якої є авіаносець, заявила, що захворювання виявили у невеликої кількості членів екіпажів і ударна група продовжить виконання завдань.

Зараження було зафіксовано і на інших кораблях ударної групи, але воно незначне, як запевняють в командуванні. На борту авіаносця та інших кораблів вжиті заходи щодо помʼякшення наслідків (масочний режим, соцдистанціювання, система відслідковування заражень).

Міністр оборони Британії Бен Волес заявив, що екіпажі отримали по дві дози вакцини перед відправкою і цей спалах під контролем.