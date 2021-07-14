На британском авианосце HMS Queen Elizabeth вспышка коронавируса

На британском авианосце «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth) зафиксировали вспышку коронавируса. Заболели около 100 моряков.
Об этом сообщают Daily Mail и BBC.
Пресс-секретарь международной авианосной группы, флагманом которой является авианосец, заявила, что заболевание выявили у небольшого количества членов экипажей и ударная группа продолжит выполнение задач.
Заражение было зафиксировано и на других кораблях ударной группы, но оно незначительное, как уверяют в командовании. На борту авианосца и других кораблей приняты меры по смягчению последствий (масочный режим, соцдистанцирование, система отслеживания заражений).
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что экипажи получили по две дозы вакцины перед отправкой и вспышка находится под контролем.
По данным журналистов, моряки могли заразится на Кипре в городе Лимассол. Перед вспышкой около 3 700 моряков участвовали в мероприятиях в Лимассоле и посещали достопримечательности.
- Авианосец HMS Queen Elizabeth 22 мая покинул военно-морскую базу в Портсмуте и возглавил 28-недельный поход международной авианосной ударной группы. Ему предстоит преодолеть 48,1 тысячи км. Остановки запланированы в Индии, Японии, Сингапуре и других странах.
- В конце июня с борта HMS Queen Elizabeth на боевые вылеты поднимались американские ударные самолеты, которые бомбили позиции боевиков «Исламского государства» на Ближнем Востоке.