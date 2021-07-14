На британском авианосце HMS Queen Elizabeth вспышка коронавируса

На британском авианосце «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth) зафиксировали вспышку коронавируса. Заболели около 100 моряков.

Об этом сообщают Daily Mail и BBC.

Пресс-секретарь международной авианосной группы, флагманом которой является авианосец, заявила, что заболевание выявили у небольшого количества членов экипажей и ударная группа продолжит выполнение задач.

Заражение было зафиксировано и на других кораблях ударной группы, но оно незначительное, как уверяют в командовании. На борту авианосца и других кораблей приняты меры по смягчению последствий (масочный режим, соцдистанцирование, система отслеживания заражений).

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что экипажи получили по две дозы вакцины перед отправкой и вспышка находится под контролем.